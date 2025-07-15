 انتخابات مجلس الشيوخ.. استعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 665 ألف ناخب بكفر الدوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتخابات مجلس الشيوخ.. استعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 665 ألف ناخب بكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 7:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 7:03 ص

عقد اليوم محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اجتماعًا مع عدد من قيادات المدينة؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال الانتخابات مجلس الشيوخ.

واستمع رئيس المدينة إلى عرض من مديري الإدارات الخدمية المسؤولة عن المقرات الانتخابية، حول الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها بكل لجنة انتخابية، استعدادًا لانطلاق العملية الانتخابية.

ووجّه "بطيشة" بمراجعة شاملة لأعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتيسير الإدلاء بالأصوات لكبار السن، وأماكن انتظار مريحة للناخبين.

كما شدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني على جميع المقرات، للتأكد من جاهزيتها، وضمان تذليل أي عقبات محتملة، وتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين والعاملين في اللجان.

جدير بالذكر أنه جارٍ تجهيز 64 مقرًا انتخابيًا، تضم 66 لجنة فرعية، لاستقبال 665,451 ناخبًا من أبناء المدينة والمركز.


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