الرئيس البرازيلي السابق يصف محاكمته بسبب مخطط انقلاب بأنه اضطهاد سياسي

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دعا النائب العام البرازيلي باولو جونيت، إلى إدانة الرئيس السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو، الذي تتم محاكمته بقيادة مخطط انقلاب مزعوم.

وقال جونيت، في وثقية مؤلفة من 517 صفحة صدرت في وقت متأخر من أمس الاثنين: "إن الدليل واضح: لقد تصرف المتهم بشكل منهجي، خلال ولايته وبعد هزيمته في التصويت، للتحريض على التمرد وزعزعة استقرار سيادة القانون الديمقراطية".

ويواجه بولسونارو، اتهاما بمحاولة إلغاء انتخابات 2022 التي انتصر عليه فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال بولسونارو، عبر منصة إكس بعد ساعات من نشر جونيت لمذكرته: "جميع الاتهامات خاطئة.. إنني لم انتهك الديمقراطية أو الدستور قط".

ووصف المحاكمة، بأنها "اضطهاد سياسي "، مرددا مصطلحا استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما دافع عنه الأسبوع الماضي.