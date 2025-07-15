روسيا عن تصريحات ترامب: مستعدون للتفاوض ولا نقبل الإنذارات

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للتفاوض بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية.

وشدد المسئول الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، على أن موسكو ترفض «الإنذارات النهائية».

واعتبرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، الثلاثاء، في تصريحات منفصلة، أن أحدث تصريحات للرئيس ترامب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، «خطيرة ويتعين تحليلها».

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلق على مقترحات ترامب «إذا رأى ضرورة لذلك».

وقال ترامب، الاثنين، إنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



