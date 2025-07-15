الاحتلال يعلن اعتراض درون من اليمن: أُسقطت قبالة إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو تمكن من اعتراض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن، موضحًا أنه جرى إسقاطها قبالة سواحل مدينة إيلات.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن عملية الاعتراض تمت من دون تفعيل صافرات الإنذار، وذلك وفقًا للإجراءات والبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال السإرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٨٨ فلسطينيا منذ فجر الاثنين، في مختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٨٣٨٦ شهيدا و١٣٩٠٧٧ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ٧٥٦٨ شهيدا و٢٧٠٣٦ مصابا.