محافظ المنوفية يبحث مع هيئة الأوقاف استثمار الأصول في مشروعات تنموية واستثمارية

بحث اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للهيئة داخل المحافظة، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وتنموية وخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء، الذي حضره محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وئام عبد الله مساعد وزير الأوقاف لشؤون الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، استعراضًا لعدد من الأصول غير المستغلة وآليات استثمارها، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تعرقل سرعة إدراج تلك الأصول ضمن خطط التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تستهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي من أصول الدولة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الأوقاف المصرية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، ويعزز جهود جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف أن المنوفية تمتلك مقومات استثمارية واعدة تؤهلها لاستقبال المزيد من المشروعات، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة وتلبي احتياجات المواطنين.



ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي لأصولها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التعاون مع محافظة المنوفية يستهدف إقامة مشروعات متنوعة تحقق النفع العام، مع استمرار التنسيق لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية بما يخدم أبناء المحافظة.