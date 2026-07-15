محافظ الدقهلية يستقبل إمام عاشور

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اللاعب إمام عاشور كأحد أبناء المحافظة، لتكريمه تقديراً لإنجازه التاريخي مع منتخب مصر في كأس العالم والتأهل لدور الـ16.

وحضر اللعب إلى مكتب المحافظ بصحبة بصحبة والده وشقيقه.

كان أهالي مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، قد استقبلوا أمس إمام عاشور باحتفالية شعبية على أنغام المزمار والطبل البلدي.

واحتشد الأهالي على مدخل المدينة لاستقبال هداف المنتخب، والذي شاركهم الاحتفال وتفاعل معها بجلوسه على سقف السيارة حاملًا ابنته "كتاليا"، ورافعًا العلم المصري.