إلهان عمر: نتنياهو منحاز إلى كارهي الإسلام مثل ترامب

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قالت إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي انحاز إلى "كارهي الإسلام مثل دونالد ترامب" بعد منعها من دخول إسرائيل.

وقالت عمر فى بيان لها: "إنها إهانة، أن يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت ضغوط من الرئيس ترامب، دخول ممثلي الحكومة الأمريكية بلاده"، ووصفت القرار بأنه "مروع".

وأضافت: "ما يدعو للأسى، أن تلك الخطوة لم تكن مفاجئة فى ضوء المواقف العامة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي يقاوم باستمرار جهود السلام، ويعرقل حرية حركة الفلسطينيين، ويحد من المعرفة العامة بالحقائق الوحشية للاحتلال، وينحاز إلى جانب كارهى الإسلام مثل دونالد ترامب".

وبرر نتنياهو اليوم الخميس قرار منع دخول نائبتين من الحزب الديمقراطي الأمريكي إسرائيل، قائلاً إن الغرض الوحيد من رحلتهما هو "الإضرار بإسرائيل وزيادة التحريض عليها".

وأضاف "القانون الإسرائيلي يحظر دخول أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة ويعملون لفرضها على إسرائيل".

وتابع أن رشيدة طليب وإلهان عمر روجتا بنشاط لمثل هذا النشاط في الكونجرس الأمريكي.

وذكر نتنياهو أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سوف تدرس طلبًا إنسانيًا من طليب لزيارة عائلتها والسماح لها بالدخول إذا "تعهدت بعدم القيام بأي أعمال لتشجيع المقاطعة ضد إسرائيل".

كانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي قد صرحت للتلفزيون الإسرائيلي إن بلادها لن تسمح بدخول طليب وعمر أراضيها.

وكانت طليب وعمر قد جددتا دعمهما لحركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المناهضة لإسرائيل التي ترمي إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.

وكان من المتوقع وصولهما المطار الدولي في تل أبيب في وقت ما بحلول الأحد. ولم تعلق النائبتان بعد على رفض دخولهما إسرائيل.