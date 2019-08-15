وزير خارجية بولندا: وجود القوات الأمريكية في بلادنا رادع مهم لروسيا

قال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تعتقد أنه بينما يعزز الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا الدفاع الأوروبي، فإن القوات المحتشدة شرقا تمثل ردعا أكثر أهمية ضد روسيا.

وأضاف: "وجود القوات الأمريكية في بولندا يلعب دورا رادعا مهما للغاية بشكل أكثر أهمية من القوات المحتشدة ناحية الغرب".

وقال إن بولندا تتوقع من الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكري في البلاد من 4500 إلى 5500 في ضوء إعلان تم توقيعه في يونيو من جانب الرئيس أندريه دودا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قال في ذلك الوقت إن العسكريين الجدد في بولندا سيتم أخذهم من ألمانيا أو من موقع آخر، حيث لا ترغب الولايات المتحدة في إرسال أي قوات إضافية إلى أوروبا.

وقال تشابوتوفيتش ردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الجديدة ستأتي من ألمانيا: "لا نرى ذلك".

وأضاف: "الأمر يعود للأمريكيين. وبالنسبة لنا فإن القوات الأمريكية في ألمانيا تلعب دورا إيجابيا للغاية، وجودها يعزز دفاعنا المشترك".

وأشار إلى أنه حتى مع تعزيز الوجود العسكري في بولندا ، فإن عدد القوات المتمركزة في البلاد سيكون أقل بكثير من 35 ألف جندي منتشرين في ألمانيا ، "لكن هذه القوات لا تزال بمثابة رادع ضد روسيا".

وقال: "سوف تفكر روسيا مرتين قبل استخدام القوة العسكرية إذا رأت وجود قوات أجنبية، خاصة الأمريكية".