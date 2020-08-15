النمسا تكثف مراقبة الحدود للتصدي للهجرة ولملاحقة عدوى كورونا

أعلن كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود مع دول الجوار بالتعاون مع السلطات الصحية للتصدي للهجرة غير الشرعية وايضا مراقبة وضع عدوى كورونا.

وقال نيهمر- في تصريحات اليوم الجمعة - أنه تم اجراء 750 الف عملية تفتيش على الحدود خلال الشهر الحالي.

وقال وزير الداخلية إنه بإمكان الشرطة تكثيف الضوابط في أي وقت مع عمل زيادة موازية في استخدام الموظفين من قبل السلطة الصحية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز بشكل خاص على حركة السفر مع دول غرب البلقان.

ولفت الوزير إلى أنه من المهم السيطرة على حركة الأشخاص بين دول الجوار خاصة التي يوجد بها عدد كبير من الإصابات بالوباء مشيرا الى أهمية تجنب بؤر العدوى حاليا.