هولندا: إجمالي إصابات كورونا 63 ألفا و123 والوفيات 6189

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 63 ألفا و121 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، مقارنة بـ62 ألفا و406 في نفس التوقيت أمس الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت حتى صباح اليوم إلى 6189، بزيادة حالتي وفاة مقارنة بنفس التوقيت أمس.

واستقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" عند 253 من المصابين حتى صباح السبت.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 24 أسبوعا.