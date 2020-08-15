المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41 ألفًا و17 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 632.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 922 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 20 ألفًا و931.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 765 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.