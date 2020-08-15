بومبيو: مجلس الأمن رفض محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الجمعة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفض محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، واصفا الرفض بأنه "لا يغتفر".

وفي بيان صدر قبل وقت قصير من إعلان مجلس الأمن نتيجة التصويت، قال بومبيو إن المجلس "مهد الطريق أمام الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم لشراء وبيع أسلحة تقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ".

وكانت النتيجة متوقعة على نطاق واسع بسبب المعارضة القوية من روسيا والصين العضوين اللذين يتمتعان بحق النقض (فيتو) وكذلك نظرا لمقاومة دول أوروبية.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في تشرين أول/أكتوبر، بموجب مادة في قرار للأمم المتحدة أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

كانت واشنطن قد هددت أنه في حالة رفض محاولتها، فإنها ستقوم بتفعيل آلية "الرد السريع" في الاتفاق النووي لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.