 عون: من المستحيل أن أتنحى بسبب انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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عون: من المستحيل أن أتنحى بسبب انفجار مرفأ بيروت

هديل هلال
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 10:31 م

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيكون «من المستحيل» أن يتنحى بعد نداءات تطالبه بالاستقالة؛ بسبب انفجار مرفأ بيروت الدامي، الذي راح ضحيته 177 شخصًا، وآلاف المصابين.

وقال عون، في مقابلة مُسجلة لشبكة BFM الفرنسية، نقلًا عن موقع شبكة «CNN» الأمريكية: «هذا مستحيل لأن هذا سيؤدي إلى فراغ في السلطة، الحكومة استقالت، لنتخيل أنني سأستقيل، من سيضمن استمرار السلطة؟».

وأضاف عون: «إذا كنت سأستقيل، فسيحتاج المرء إلى تنظيم انتخابات على الفور، لكن الوضع الحالي في البلاد لا يسمح بتنظيم مثل هذه الانتخابات، مما سيسمح بتمثيل الشعب».

وكان حريق كبير، اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 177 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

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