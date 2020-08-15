«محلية النواب»: تكالب المواطنين على سداد جدية التصالح السبب في مد الفترة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر؛ بسبب تكالب المواطنين على سداد المبلغ.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، أن تشريع التصالح في مخالفات البناء إصلاحي وهيكلي، مؤكدًا أن الحالة التصادمية مع المواطنين لن تؤدي إلى الهدف الأسمى للقانون.

وأشار إلى عقد اللجنة، الأسبوع الماضي، جلسة استطلاع ومواجهة حضرها النواب من مختلف المحافظات وخبراء ومواطنين من مختلف فئات الشعب، لمواجهة الحكومة ممثلة في المحافظين والوزراء وقيادات الوزارات المعنية، بالإشكاليات التي تخص ملف التصالح.

وأوضح رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المواطنين واجهوا المسؤولين بإشكاليات التطبيق والمدة والتسعير، متابعًا أن بعض المواطنين عانوا قدرًا من المبالغة في سعر التصالح لبعض الوحدات.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.