بولندا توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي

توقع الولايات المتحدة اتفاقا اليوم السبت مع بولندا لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي بمقدار ألف جندي لتصبح بولندا مقر قيادة الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي.

وسيوقع على الاتفاق المسمى "اتفاق التعاون الدفاعي المعزز" كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلازكزاك في القصر الرئاسي في وارسو.

ويوجد حاليا حوالي 4500 جندي أمريكي في الدولة الأوروبية العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أواخر تموز/يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن خطط جديدة لسحب 11900 جندي من ألمانيا، لتخفض عدد القوات هناك من 36 ألفا إلى 24 ألف جندي.

وستتم إعادة تمركز نحو 5600 جندي أمريكي في دول حلف الناتو بينما سيعود 6400 جندي إلى الولايات المتحدة، كما سيجري عمليات انتشار بالتناوب في أوروبا.