عامل يقتل خاله بسبب الميراث بمركز المراغة في سوهاج

قتل عامل، خاله بعدة طعنات متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في مشاجرة بينهما بسبب خلاف على الميراث، بقرية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة بالواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات المقدم محمد طه، مفتش مباحث مركز المراغة نشوب مشاجرة بين (طرف أول) "أحمد.ا - 57 عامًا" مصاب بطعنات متفرقة بالجسد جثة هامدة، وابن "محمد - 27 عامًا" عامل، (طرف ثان) ابن شقيقته "مصطفى.م" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات بالرأس.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بتعد كلًا منهما بالضرب على الأخر وإحداث إصابته، واتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعد على والده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات الميراث.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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