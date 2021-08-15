محافظ الأقصر يتفقد عددًا من مشروعات «حياة كريمة»

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة، اليوم السبت، بمركز إسنا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وشملت جولة المحافظ بمركز إسنا تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري إنشائه ضمن مجمعات الخدمات بقرى المبادرة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية. كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع نقل وتطوير محطة مياه شرب قرية الدير بمركز إسنا والذي يهدف إلى رفع كفاءة ونقل وتطوير محطة مياه الدير إلى ٢٤٠٠ م٣/ يوم والتي تخدم حوالي ٦٥ ألف نسمة بغرض تعزيز وزيادة الضغوط والقضاء على ضعف المياه بالقرية.



تابع محافظ الأقصر مشروع تنفيذ شبكات الانحدار الصرف الصحي بقرية الدير، والذي يتضمن 60 كم شبكات ومحطتين رفع (رئيسية وفرعية) لخدمة قرية الدير بالكامل بعدد سكان يبلغ 63 ألف نسمة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة، كما تابع أعمال إحلال وتجديد شبكات خطوط المياه قطر 4 بوصة بطول ١٧٠٠م بمنطقة أرض اللواء ضمن المناطق المخدومة صرف صحى لإحلال وتجديد ٤٣ كم اقطار مختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز ومدينة إسنا.