مستشار السيسي: نستهدف تلقيح طلاب المدارس والجامعات ضد كورونا مع بداية الدراسة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة تستهدف تلقيح طلاب المدارس والجامعات ضد فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين ضد فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن الخطة التي وجه الرئيس بإعدادها تستهدف تقليل إصابات كورونا بين تلك الفئات، مؤكدًا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ستكون لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.

وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتوازي مع الحصول على لقاحات كورونا، منوهًا إلى أن مصر تشهد زيادة في إصابات كورونا بصورة تدريجية، خلال شهر أغسطس.

وطمأن مستشار الرئيس للصحة، بأن الأعراض الإكلينيكية والمظاهر المرضية لـ«كوفيد - 19» تتشابه مع المظاهر الموجودة في السابق، قائلًا إن الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات أقل.

وأعرب عن أمنياته في عدم تصاعد الحالات أو الدخول في موجة رابعة من فيروس كورونا؛ وهو ما يتطلب الاستمرار بشدة في الاحتراز والاحتياط، مشيرًا إلى أن الدولة ستتمكن من تلقيح عدد كبير من سكان مصر، إذا سارت الجداول الزمنية كما هو مخطط لها.

وأوضح أن مصر تسعى منذ فترات طويلة لتوفير اللقاحات بدعم كبير من رئيس الجمهورية ووزارة الصحة وذلك من خلال تعدد مصادر اللقاحات؛ لتوفير أكبر عدد خلال أقرب وقت.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين ضد فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.