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بالصور..صلاح يحتفل بتحقيق رقم تاريخي في البريميرليج

محمد ثابت
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:39 ص

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، هوايته المفضلة في هز الشباك منذ عودته للبريميرليج في موسم 2017 بالتسجيل في شباك نورويتش سيتي وتدوين إسمه في سجلات الدوري الإنجليزي كأول لاعب يسجل في المباراة الإفتتاحية في 5 مواسم متتالية.

واحتفل صلاح بالرقم التاريخي الذي حققه أمام نورويتش سيتي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر صور احتفاله وتسجيله للهدف في المباراة التي شهدت صناعته لهدفين آخرين لزميليه في الريدز جوتا وفيرمينو.

ودخل صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحية بخمس مواسم متتالية وهى هدف واتفورد 2017، هدف في شباك وست هام 2018، هدف ضد نورويتش سيتي 2019، هاتريك ضد ليدز يونايتد 2020، هدف ضد نورويتش 2021.


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