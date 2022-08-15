أول تعليق من محمد رمضان على الفيديو الفاضح المزعوم

نفى الفنان المصري محمد رمضان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو فاضح مزعوم له يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر.

وأوضح محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: «حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها».

وأضاف رمضان: «انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة».

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد أحيا حفل غنائي له في مدينة العلمين مساء الجمعة، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، واصطحب معه شبيهه على المسرح وقدموا عرضا استعراضيا مع كوكتيل من أغانيه الخاصة، منهم ؛ «نمبر وان» و«مافيا» و«فيرساتشي».