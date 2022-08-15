 انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر - بوابة الشروق
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انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 9:13 م

تكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لاستخراج أحد الأشخاص احتجز داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار رفقة آخرين، جاري ضبطهم، داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد احتجاز شخص داخل حفرة رمال على أحد الأشخاص داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار خلسه احتجز أحدهم داخل الحفرة بينما لاذ ال 3 الباقين بالهروب، وتكثف القوات جهودها لسرعة استخراج الشخص المحتجز الذي لايزال علي قيد الحياة، والقبض على المتهمين الهاربين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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