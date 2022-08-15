خفوت ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا

تراجعت الزيادة في أسعار الجملة في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن أن أسعار مبيعات الجملة في يوليو ارتفعت بنسبة 5ر19% على أساس سنوي.

وكانت أسعار الجملة سجلت ارتفاعا على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 2ر21%، وبنسبة 9ر22% في مايو الماضي.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، سجلت أسعار الجملة في تموز/يوليو انخفاضا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020 بلغت نسبته 4ر0%.

وغذت الحرب الروسية في أوكرانيا على وجه الخصوص أسعار البيع بالجملة للسلع والطاقة. وبحسب البيانات، فإن أسعار منتجات الزيوت المعدنية سجلت أعلى ارتفاع الشهر الماضي على أساس سنوي (8ر53%)، كما كانت هناك زيادات قوية بشكل خاص في أسعار المحروقات الصلبة (9ر92%)، والمنتجات الكيماوية (3ر41%).

جدير بالذكر أن البيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار. وإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين. وكلها تؤثر على أسعار المستهلك، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.