فنلندا تسعى لفرض حظر على دخول السائحين الروس للاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفض

ضغطت فنلندا في اتجاه فرض حظر على دخول السائحين الروس لدول الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع قمة مع دول الشمال الأوروبي وألمانيا اليوم الاثنين.

وقالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا "المواطنون الروس لم يبدأوا الحرب ،لكن علينا في ذات الوقت أن ندرك أنهم يؤيدون الحرب" ، وهي بذلك تردد دعوة وجهتها إستونيا قبل يومين.

واستطردت مارين تقول "لا أظن أنه من الصواب أن يكون في وسع المواطنين الروس أن يدخلوا الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن كسائحين ويذهبون لرؤية المعالم السياحية بينما تقتل روسيا الناس في أوكرانيا".

يذكر أن فلندا ، التي تشترك في الحدود مع روسيا وفي سبيلها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تدرس الآن بالفعل سبل وضع قيود من جانب واحد على إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب مجددا عن رفضه لحظر دخول الروس للاتحاد ألأوروبي منوها أن المواطنين يهربون من نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

واستطرد يقول "في كل القرارات التي نتخذها يجب ألا نصعب عليهم السعي من أجل الحرية وترك البلاد هربا من الديكتاتور في روسيا. إنها ليست حرب الشعب الروسي ، إنها حرب بوتين".

من جهتها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن إنه يجب مناقشة الفكرة.

أما رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون فقالت إن حكومتها لم تستقر على رأي بعد.

وقال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج ، وهي ليست عضو بالاتحاد الأوروبي ، إن بلاده سوف تنضم لأي عمل مشترك .