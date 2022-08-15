رئيس الصومال يعين مبعوثا خاصا لمجموعة دول شرق إفريقيا

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عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، عبد السلام عمر هدليه، مبعوثا خاصا لمجموعة دول شرق إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن عبد السلام عمر هدليه لديه خبرة واسعة في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث شغل سابقا مناصب هامة مثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، ومحافظ البنك المركزي الصومالي.

ومجموعة شرق أفريقيا؛ منظمة حكومية إقليمية تضم سبع دول واقعة بمنطقة البحيرات الكبرى، وهي: بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وشارك الرئيس الصومالي في القمة الأخيرة لمجموعة دول شرق إفريقيا التي عقدت في مدينة عروشا في دولة تنزانيا، حيث قدم طلبًا رسميًا للعضوية.