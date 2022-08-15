كوريا الجنوبية تسعى لتحسين العلاقات مع اليابان

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، سعي بلاده لتحسين العلاقات مع اليابان على أساس إعلان 1998 المشترك بين البلدين.



وقال يون في خطاب ألقاه فى يوم التحرير بمناسبة مرور 77 سنة على استقلال كوريا عن الحكم الياباني (1910-1945)، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إنه يتعين على البلدين المساهمة في تعزيز السلام والازدهار في المجتمع الدولي من خلال العمل معًا في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية على أساس الاحترام المتبادل.



وأضاف: "عندما تتحرك العلاقات بين كوريا واليابان نحو مستقبل مشترك وعندما تتوافق مهمتنا، بناءً على قيمنا العالمية المشتركة، سيساعدنا ذلك أيضًا في حل المشكلات التاريخية القائمة بين بلدينا".



وأشار يون إلى أن مهمة العصر تدعو الدول التي تشترك في القيم العالمية إلى التضامن للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان وتحقيق السلام والازدهار لمواطني العالم.