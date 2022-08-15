غازبروم الروسية تضخ 41 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيردي كوبريانوف، إن منتج الطاقة الروسي العملاق نقل 9ر40 مليون متر مكعب من الغاز إلى نقطة دخول سودغا اليوم الأحد ليقدم المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، كما أكدت أوكرانيا ذلك.

وصرح كوبريانوف للصحفيين بأن "غازبروم تقوم بتوريد الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة سودغا - 9ر40مليون متر مكعب اعتبارا من 14 أغسطس".

لا تزال سودغا المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة أخرى، مايو.

وقالت الجهة المنظمة الأوكرانية إن الإغلاق كان نتيجة خضوع سوخرانيفكا لسيطرة القوات المسلحة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقالت شركة "غازبروم" في وقت لاحق إنه كان من المستحيل تقنيا نقل جميع أحجام الغاز عبر محطة سودغا، ومع ذلك، تواصل الشركة توصيل الغاز للعملاء الأوروبيين وفقا للالتزامات التعاقدية والطلبات المقدمة.