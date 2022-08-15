لقاء موسع بشرم الشيخ لمتابعة الاستعدادت السياحية لاستضافة مؤتمر COP 27

عقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، لقاءً موسعاً مع أصحاب ومديري المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذي نظمته غرفة المنشآت الفندقية بالمدينة؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادت السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27".

وخلال اللقاء، أوضحت نائب الوزير أن تواجد هذا العدد من أصحاب ومديرى المنشآت الفندقية في هذا اللقاء يعكس مدى تقديرهم وتحملهم للمسئولية للمساهمة في إنجاح وإخراج مؤتمر COP27 في الصورة التي تليق بمصر كمقصد سياحي قادر على تنظيم واستضافة الأحداث الدولية الهامة.

وأكدت أن هذا المؤتمر سوف يجعل مصر بوجه عام وشرم الشيخ بوجه خاص محط أنظار العالم وأن نجاح هذا المؤتمر سيكون له بالغ الأثر الإيجابى على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر كما أنه سيبرز مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء صديقة للبيئة وهو ما يعكس أيضا توجه مصر نحو تعزيز السياحة الخضراء والمستدامة وهو التوجه السياحى العالمى الذى أصبح يمثل عامل جذب هام للسائحين.

وشددت نائب الوزير على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية ومعايير سلامة الغذاء حفاظاً على مستوى جودة الخدمات المقدمة ومما يساهم في إخراج استضافة مصر لمؤتمر Cop 27 بأفضل صورة تليق بمكانة مصر الريادية بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشادت خلال اللقاء بالجهود التي تقوم بها اللجنة المكلفة بتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بمدينة شرم الشيخ في إطار استضافة مصر لمؤتمر COP 27، وكافة الجهات الأخرى المعنية وتضافر هذه الجهود لتحقيق الهدف في إنجاح المؤتمر.

ومن جانبه، تحدث محافظ جنوب سيناء عن التطور الكبير الذى تشهده مدينة شرم الشيخ والجهود التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتصبح على أتم استعداد لاستضافة المؤتمر.

وأوضح ضرورة تضافر جميع جهود الدولة لإنجاح المؤتمر بما يساهم في الترويج بصورة أكبر لمدينة شرم الشيخ وتوافد العديد من السائحين من جميع دول العالم.