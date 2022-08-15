قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية"، إن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2.3 مليار درهم العام الماضي (الدولار يعادل 3.67 درهم)، فيما يجري العمل حاليا على صفقة استحواذ جديدة في مصر إضافة إلى التوسع في السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين عنه القول إن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتعزيز نموها جغرافيا، لا سيما في السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر.

وقال إن المجموعة تمضي قدما نحو الاستحواذ على 60% من مجموعة أبو عوف المصرية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة سترسخ من وجود المجموعة في السوق المصرية.

وأوضح سميث أن "أغذية" ستستثمر نحو 90 مليون درهم ضمن خططها التوسعية في السعودية وذلك لتشييد منشأة صناعية جديدة ضمن شركة النبيل للصناعات الغذائية بمدينة جدة، مشيراً إلى أنه من المستهدف بدء عمليات الإنفاق الاستثماري لتشييد المصنع الجديد خلال الشهور المقبلة، فيما من المتوقع التشغيل والبدء في عمليات البيع خلال النصف الثاني من العام القادم 2023.

وأكد سميث أن "أغذية" تتمتع بالقدرات الكافية لمباشرة عمليات الاستحواذ، التي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة المدى، فضلا عن قدرة المجموعة على تمويل المزيد من عمليات الاستحواذ.

وأشار إلى أن أصول المجموعة ارتفعت إلى 6.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تحقيق نمو قوي في الإيرادات، وزيادة صافي الأرباح بواقع 74%، لتصل إلى 118 مليون درهم، بعد أن نجحت في دمج أعمال الشركات التي استحوذت عليها في 2021 ضمن قوائمها المالية الموحدة، وتعزيز العائد الاستثماري من تلك الشركات.