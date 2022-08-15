شل ألمانيا تتنازل عن أموال رسم الغاز الإضافي المقرر تطبيقه لإنقاذ شركات استيراد الغاز

أعلنت شركة شل ألمانيا للطاقة اعتزامها عدم المطالبة بالحصول على أموال رسم الغاز المزمع تطبيقه لإنقاذ الشركات المستوردة للغاز الحيوية بالنسبة للنظام الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كورنيلا فولبر في هامبورج اليوم الأحد إن الشركة لم تسجل اسمها للحصول على هذه المدفوعات وبالتالي ستتخلى عن المطالبة بها.

ومن المنتظر أن يدخل الرسم حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، وسيفيد هذا الرسم شركات طاقة مثل يونيبر التي تضطر إلى شراء الغاز بأسعار زائدة عن الحد لتعويض كميات الغاز الأرخص سعرا والتي لم يتم توريدها من روسيا. ولم تتمكن مثل هذه الشركات من نقل التكاليف الزائدة إلى المستهلكين حتى الآن، ومن المفترض أن يتم ذلك عن طريق تحصيل هذا الرسم.

وسيتم الإعلان عن قيمة الرسم الإضافي اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، كانت شركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة أعلنت اعتزامها التخلي عن الحصول على هذه الأموال، وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس كريبر يوم الخميس الماضي:" آر دبليو إي شركة قوية ماليا وثابتة، ولهذا السبب فإننا ندرس التخلي بشكل مبدئي عن المطالبة بهذا الرسم لتعويض خسائرنا من عمليات الشراء البديلة للغاز".