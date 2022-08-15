رئيس وزراء الهند يتعهد بالعمل على تحويل بلاده إلى دولة متقدمة بحلول 2047

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالعمل بجد لتحويل بلاده إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047.

وقال مودي، في خطابه اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني، ونقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية، إن نظرة العالم للهند بدأت تتغير، والعالم يتطلع إليها للمساعدة في حل القضايا العالمية.

وأضاف أن الهند تسترشد بقيم الاعتماد على الذات وروح الشراكة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتكنولوجيا، وإقامة الصناعات، وتحقيق أمن الغذاء والطاقة، لافتا إلى أن جهود بلاده أدت بالفعل إلى دخولها في مصاف الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والصيدلة وعلوم الفضاء والطاقة النووية المدنية.

ودعا مودي - في خطابه الذي استمر 80 دقيقة - إلى وحدة الشعب للمضي قدما، وتعهد بمحاربة الفساد والمحسوبية في سياسات البلاد.