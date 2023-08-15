الصين تقرر أكبر خفض لسعر الفائدة منذ 2020

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، على نحو غير متوقع، خفض سعر الفائدة الرئيسية بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.



وأعلن البنك، اليوم الثلاثاء، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ حزيران/يونيو الماضي.



كان 15 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم توقعوا، باستثناء واحد، الإبقاء على الفائدة دون تغيير. كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة على آلية الإقراض قصيرة لأجل بمقدار 10 نقاط أساس.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 3.7% سنويا خلال الشهر الماضي.



وفي الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي نموا سنويا بمعدل 3.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.



ويتم استخدام الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي لا يقل إجمالي حجم أعمال نشاطها الرئيسي عن 20 مليار يوان (2.79 مليون دولار) سنويا.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7% سنويا.



كما زاد ناتج القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.3% سنويا.



وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم استمرار نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال يوليو الماضي.



وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 2.5% سنويا إلى حوالي 3.68 تريليون يوان (512.22 مليار دولار)، في حين زادت المبيعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ككل بنسبة 7.3% سنويا.



وقال مكتب الإحصاء أن السوق الاستهلاكية تواصل التعافي والخدمات الاستهلاكية تنمو بسرعة.



وقال فو لينجنجهوي المتحدث باسم مكتب الإحصاء إن الطلب الداخلي يوصل النمو والخدمات الاستهلاكية مثل السياحة الصيفية تنمو بشكل ملحوظ وتقدم دعما مهما لنمو الاستهلاك.