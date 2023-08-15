أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في الاجتماع الذي عُقد اليوم بالقاهرة، للجنة الاتصال الوزارية العربية مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، بدعوة من مصر.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي أن لجنة الاتصال مشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي، وتضم ست دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.

وكلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان الصادر في مايو الماضي.

وقال رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذلك في التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.