أليسون يحسم موقفه من الانتقال للنصر السعودي

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كشفت مصادر صحفية بريطانية موقف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول للإنضمام للنصر السعودي هذا الصيف.

ويخطط النصر السعودي لضم أليسون بيكر بعد التعاقد مع ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وفوفانا بجانب كريستيانو رونالدو.

ويستهدف النصر السعودي ضم أليسون خاصة بعد أداء حارسه نواف العقيدي ضد الإتفاق خلال الخسارة بهدفين لهدف واحد.

وحسبما ذكرت عدة صحف بريطانية من بينهم صحيفة فوت ميركاتو فإن حارس ليفربول ومنتخب البرازيل غير مهتم بالإنتقال للمملكة العربية السعودية هذا الصيف.

وقد يبدو الصفقة اقرب للمستحيل حيث يريد اليسون بيكر الإستمرار مع ليفربول الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن ليفربول قد بدأ موسمه في الدوري الإنجليزي بالتعادل ضد تشيلسي بهدف لمثله على ملعب ستامفورد بريدج .