الأرصاد السعودية تحذر: أمطار غزيرة ونشاط للرياح وسيول في عدة مناطق

حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مستوى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، والمجاردة، وبارق، ومحايل، والقحمة، والبرك.

وأشار المركز، إلى أن الحالة تستمر حتى الـ11 مساءً، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت المركز، إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنِ في مستوى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، موضحا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

وهطلت، أمس الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وعدد من محافظات ومراكز المنطقة.