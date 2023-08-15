وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن استيائها من إلغاء رحلتها لأستراليا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن استيائها إثر القرار المفاجئ بإلغاء رحلتها إلى منطقة المحيط الهادئ.

وكتبت بيربوك، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "حاولنا كل شيء: للأسف، لم يكن من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بدون الطائرة المعطوبة. إنه أمر مزعج للغاية".

وأضافت بيربوك: "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ليس لدينا فقط أصدقاء وشركاء، فالمنطقة ستشكل بشكل حاسم النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين.. لذلك هناك أهمية للتبادل على مستوى المضمون والمستوى الشخصي".

واضطرت الوزيرة، إلى إلغاء جولتها التي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا، وذلك عقب أعطال متكررة في طائرتها الحكومية.

واضطرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، إلى العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها ميكانيكية.

وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين، خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد 15 دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 -300) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف مايو الماضي.