يهدد القتال الدائر في السودان بجعل 5ر1 مليون طفل فريسة للجوع بحلول سبتمبر، حسبما ذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" أو (أنقذوا الأطفال) اليوم الثلاثاء.



وبحسب منظمة المساعدات هناك بالفعل ثمانية ملايين طفل يعانون من الجوع في البلاد.



وقال عارف نور مدير منظمة (أنقذوا الأطفال) في السودان اليوم: "لا يمكن زيادة التأكيد على مدى خطورة الوضع في السودان. إن أمر محبط، وأزمة رهيبة للأطفال. نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يُطردون من منازلهم ويتركون كل شيء وراءهم ويأكلون وجبة ضئيلة كل يوم".



وذكرت المنظمة غير الهادفة للربح أن عدد الأطفال الذين يتضورون جوعا يزداد بواقع 17 ألفا يوميا.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم الثلاثاء، أن القتال المندلع في السودان منذ أربعة أشهر أدى إلى هروب أكثر من 3ر4 مليون شخص من العنف، وذلك في وقت صعد فيه قادة حقوق إنسانية نداءهم من أجل إحلال السلام.



وأضافت المفوضية إن نحو 2ر3 مليون شخص تعرضوا للتشريد داخل السودان، فيما هرب نحو 1ر1 مليون آخرين إلى الدول المجاورة.



وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن حتفهم، ومن بينهم مئات المدنيين.



وفي بيان مشترك اليوم الثلاثاء، انتقد رؤساء نحو 20 وكالة أممية ومنظمات إغاثة أخرى رد فعل المجتمع الدولي.



وبرغم العنف والنزوح الجماعي وأزمة الجوع، قدمت الحكومات 27 % فقط من أكثر من ثلاثة مليارات دولار مطلوبة لدعم السودان والدول التي تستقبل اللاجئين.



يشار إلى أن الحرب في السودان اندلعت في منتصف أبريل بعد صراع طويل على السلطة بين الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.