صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي يدخل في إضراب عن الطعام

أفادت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصدر عائلي مقرب من عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بأنه دخل منذ نهاية الأسبوع الماضي في إضراب جوع بسجن إيقافه بالمرناقية.

وأضاف المصدر العائلي لـ"موزاييك أن عماد الطرابلسي يخوض الإضراب احتجاجا على ما اعتبره "عدم تقدم غير مبرر للصلح الجزائي الذي قرر إبرامه مع الدولة التونسية وذلك خلال مناسبتين دون نتيجة تذكر، رغم المجهودات الكبيرة واللقاءات المتعددة لفريق الدفاع عنه مع المعنيين بملف الصلح سعيا إلى حلحلته".

وفي 2017، اعتذر عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أمس السبت، للشعب التونسي عن فساده.

وأوضح الطرابلسي ابن محمد الناصر شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في شهادته أمام هيئة الحقيقة والكرامة كيف أصبح ثريا من خلال عمله في قطاع العقارات وقطاعات تجارية أخرى عبر تواطؤ مسؤولين في الدولة معه.

ونقل التلفزيون التونسي حينها عن عماد الطرابلسي قوله: "كنا نستعمل القانون مطية، ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق، وإن التدخلات تتركز على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين".

وأوضح كيف تمكن عبر هذا التواطؤ من السيطرة على سوق بيع الموز، ونحو 30% من سوق المشروبات الكحولية في تونس.

وقال الطرابلسي الذي يقبع في السجن: "كل ما أطلبه هو أن تتم معاملتي بالعدل والمساواة، وأنا مستعد للاعتذار لكل من أخطأت في حقه بالطريقة التي يراها مناسبة".

كما تحدث عن الفساد المستشري في الصفقات العمومية وتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالح عائلة الرئيس وأصهاره والمقربين منه.