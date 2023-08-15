تُقام اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إسبانيا والسويد فى نصف نهائي كأس العالم للسيدات، إلى جانب مواجهة مارسيليا ضد باناثينايكوس فى تصفيات دوري أبطال أوروبا.
يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات
إسبانيا X السويد – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
أريس ليماسول X راكوف – الساعة 8 مساء
سبارتا براج X كوبنهاجن – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مولده X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء
باتشكا توبولا X سبورتنج براجا – الساعة 9 مساء
دينامو زغرب X آيك أثينا – الساعة 9 مساء
جالاتا سراي X اولمبيا ليوبليانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
شتورم جراتس X آيندهوفن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
سيرفيت X جلاسكو رينجرز – الساعة 9:30 مساء
مارسيلياX باناثينايكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
هونج كونج رينجرز X هاي فونج – الساعة 2:30 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC
أولماليك X السيب – الساعة 6 مساء
الشارقة X باشوندهارا كينجز – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC
شباب الأهلي دبي X الوحدات – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC