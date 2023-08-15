تُقام اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إسبانيا والسويد فى نصف نهائي كأس العالم للسيدات، إلى جانب مواجهة مارسيليا ضد باناثينايكوس فى تصفيات دوري أبطال أوروبا.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات

إسبانيا X السويد – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أريس ليماسول X راكوف – الساعة 8 مساء

سبارتا براج X كوبنهاجن – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مولده X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء

باتشكا توبولا X سبورتنج براجا – الساعة 9 مساء

دينامو زغرب X آيك أثينا – الساعة 9 مساء

جالاتا سراي X اولمبيا ليوبليانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

شتورم جراتس X آيندهوفن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

سيرفيت X جلاسكو رينجرز – الساعة 9:30 مساء

مارسيلياX باناثينايكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

هونج كونج رينجرز X هاي فونج – الساعة 2:30 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC

أولماليك X السيب – الساعة 6 مساء

الشارقة X باشوندهارا كينجز – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC

شباب الأهلي دبي X الوحدات – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC