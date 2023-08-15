وزيرة خارجية ألمانيا تلغي رحلتها إلى المحيط الهادئ بعد أعطال متكررة في طائرتها الحكومية

إثر الأعطال المتكررة في طائرتها الحكومية، ألغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رحلتها المقررة إلى منطقة المحيط الهادئ، والتي كان من المقرر أن تستغرق أسبوعا.



وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية صباح اليوم الثلاثاء: "تحققنا وخططنا حتى اللحظات الأخيرة، لكن للأسف لم يعد من الممكن التوفيق لوجستيا بين محطات السفر المقررة لرحلة منطقة المحيطين الهندي والهادئ والخيارات التي لا تزال متاحة بعد تعطل الطائرة".



واضطرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، إلى العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها ميكانيكية.



وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.



وفشلت محاولة ثانية للانطلاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وبعد خمس عشرة دقيقة من إقلاعها في الساعة الواحدة صباحا (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) غيرت الطائرة إيرباص (إيه 340 -300) التي كانت تقل الوزيرة، عن مسارها مرة أخرى وتوجهت نحو أبوظبي.



ونقل مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على متن الطائرة عن الطيار قوله إن الطائرة كانت تواجه نفس المشكلات التي واجهتها أمس الاثنين، وأضاف: "إذا نظرت إلى الشاشات، فسوف ترصد نفس سلوك الرحلة كما كان بالأمس. نحن نحلق الآن. لسوء الحظ واجهنا نفس المشكلة التي واجهناها بالأمس مرة أخرى".



وقال الطيار إن الطائرة كانت تواجه مرة أخرى مشكلات في قلابات الجناح، ما حال دون وصول الطائرة إلى ارتفاعها وسرعتها المعتادة.



وأبلغ الطيار الركاب: "تحدثنا لطياري اختبار من لوفتهانزا. لم تتم مواجهة هذا الخطأ من قبل".



وحاول الطيار طمأنة أولئك الذين كانوا على متن الطائرة، قائلا: "بالنسبة لجميع أولئك الذين يشعرون بالقلق، لا يوجد سبب للقلق على الإطلاق"، قبل أن يشرح أنهم سيضطرون مرة أخرى إلى تفريغ الوقود قبل الهبوط.



وأضاف: "لدينا ما يكفي من الوقود. عندما نعود إلى وزن الهبوط بعد ذلك، مثل الأمس، سيكون هبوطا طبيعيا"، مضيفا أنه خلال سنوات طيرانه العديدة لم يواجه هذه المشكلة أبدا.



وأضاف أنه ليس من المرجح أن تتم محاولة التوجه إلى أستراليا مرة أخرى على متن الطائرة لأن مصدر المشكلة لا يزال لغزا.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بيربوك مشكلات مع طائرة للحكومة الألمانية، حيث تقطعت بها السبل بسبب مشكلة في طائرتها في قطر في منتصف مايو الماضي.