أحمد الفيشاوي يستعد لتصوير مسلسل سفاح التجمع

كشف المنتج أيمن يوسف، عن الاستقرار على الفنان أحمد الفيشاوي، لبطولة مسلسل « سفاح التجمع»، والذي يحضر له، ويدور حول قصة حياة سفاح التجمع، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وذلك عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، معلقا: «قريبا»، وذلك في إشارة لاستعداده لانطلاق تصوير العمل.

وكان قبل أسابيع اشتعلت أزمة بين صناع الدراما، حول إنتاج مسلسل عن سفاح التجمع، حيث أكد المنتج أيمن يوسف، استعداده لإنتاج مسلسل عن قصة حياة سفاح التجمع من تأليف جوزيف فوزي، فيما أعلن أيضا المؤلف محمد صلاح العزب، بأنه تعاقد مع المنتج أحمد السبكي لكتابة مسلسل عن قصة نفس السفاح.

وكتب يوسف، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تم التعاقد على مسلسل (سفاح التجمع)، والذي تمت إجازته رقابيا للمؤلف الأستاذ چوزيف فوزي، وجاري التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعرض قريباً على إحدى المنصات العالمية».

وتابع: «وإذ تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية، وكل الجهات الرسمية بذلك».

فيما كشف المؤلف محمد صلاح العزب عن نيته لكتابة قصة سفاح التجمع، كما فعل مع قصة سفاح الجيزة، والتي تم تحويلها لمسلسل من تأليفه، لعب بطولته الفنان أحمد فهمي، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وشارك جمهوره عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، بصوره له مع المنتج أحمد السبكي، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سفاح التجمع، قريبا».

ثم كشف محمد صلاح العزب في تصريحات صحفية، أنه بصدد الاعتماد على اعترافات المجرم أمام النيابة، كما أنه سيصيغ قصته في قالب درامي دون الالتزام الكامل بتفاصيل حياته وبالقصة الحقيقية، مثلما فعل في مسلسل سفاح الجيزة، مشيرا إلى إنه يرشح الفنان حسن الرداد للعب دور البطولة لأنه يراه الأنسب لهذا الدور