رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا يعقدان اجتماعا في ساونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني كريستين ميشال، اليوم الأربعاء، إنهما عقدا أول اجتماع لهما في حمام بخار (ساونا).

وأشاد أوربو بالعلاقات الممتازة بين الدولتين، الواقعتين في البلطيق، واللتان ترتبطان ببعضها البعض ثقافيا ولغويا بشكل وثيق.

وقال أوربو "بدأنا... أمس على الطريقة الفنلندية والإستونية في الساونا. واليوم علاقاتنا الثنائية ممتازة وإستونيا واحدة من أقرب حلفائنا".

ووجه ميشال الشكر لأوربو على "الاستقبال الحار للغاية" خلال زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن "مناقشة رئيسين للوزراء للسياسة والشؤون العالمية في الساونا يظهر مدى التقارب بيننا - ثقافيا وسياسيا على حد سواء".