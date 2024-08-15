 عضو اتحاد الصناعات يناشد رئيس الوزراء: خفض فائدة مبادرة تمويل المصانع من 15% إلى 10% - بوابة الشروق
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عضو اتحاد الصناعات يناشد رئيس الوزراء: خفض فائدة مبادرة تمويل المصانع من 15% إلى 10%


نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 9:41 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 9:41 م

 

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