عضو اتحاد الصناعات يناشد رئيس الوزراء: خفض فائدة مبادرة تمويل المصانع من 15% إلى 10%

أشاد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزيرى الصناعة والنقل، بشأن منع التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال لجنة مشكلة من وزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في القضاء على أحد أهم معوقات الاستثمار الصناعي، قائلا: «نشكر الفريق كامل الوزير على هذه الخطوة؛ لأنها ترسل رسالة إيجابية للمستثمرين».

وحول إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تجديد الدعم المقدم للصناعة المصرية من خلال توفير تمويلات ميسرة بفائدة لا تتجاوز 15%، ناشد «الشاهد» رئيس الوزراء؛ بخفض هذه الفائدة لتصل إلى 10%، ذاكرا أن أول مبادرة دعم كانت تقدم فائدة 5% للصناعات الصغيرة والمتوسطة و8% للصناعات الكبيرة قبل ارتفاع سعر الفائدة.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يسهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما سينعكس إيجابًا على تغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، معقبا: «نناشد الدكتور مصطفى مدبولي بأن تكون الفائدة 10%، نحتاج أن ندعم بصورة أكبر؛ لأن الفائدة في الدول المحيطة بنا أقل، ونطالب أن تكون 10%».

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصناعي، لا سيما وأن الدول المنافسة تقدم حوافز تصديرية أعلى، مستشهدًا بتجربة تركيا التي تقدم حوافز تصديرية بنسبة 20% في حين تقدم مصر 8%.