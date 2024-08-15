مسئول ليبي: الأمطار تسببت بانهيار أكثر من 40 منزل في الكفرة

أكد مسئول جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية، إبراهيم بالحسن، اليوم الخميس، أن الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة، تسببت في خروج مستشفى الكفرة التعليمي عن الخدمة، وإجلاء المرضى من داخله، فضلا عن أن أغلب أحياء المدينة تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه حتى اللحظة.

وأضاف بالحسن في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "مستشفى المدينة عاد للعمل، اليوم الخميس، بعد تم أن تم إجلاء كل المرضى ونزلاء المستشفى".

وأوضح المسئول الليبي أن "المساعدات الإنسانية لم تنقطع عن المدينة، بعد أن تم تسيير جسر جوي من القيادة العامة للجيش الليبي، يشمل معدات كهرباء وإغاثة ومساعدات أخرى، لكي تقدم للنازحين السودانيين الذين يسكنون العراء في ضواحي الكفرة، وتشمل هذه المساعدات أغطية ومفروشات وبعض المواد الغذائية، كما قامت جمعية "الهلال الأحمر الليبي" بتقديم كبير للنازحين في المدينة".

وكشف المسئول الليبي عن "انهيار أكثر من 40 منزل للأهالي، وهناك عمليات إجلاء لعدد فاق 20 شخصا"، مضيفاً أن "مدينة الكفرة بدأت تتعافى تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود الكهرباء للمدينة بداية من غد الجمعة". وأوضح أن "كل الأضرار كانت مادية فقط، ولم تكن هناك خسائر بشرية"، مشيراً إلى "نقل أكثر من 40 حالة مرضية إلى مطار مدينة الكفرة، ونقلهم جوا إلى مدينة بنغازي، من أجل تلقي العلاج هناك".