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أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني واصل التعافي من الركود في نهاية العام الماضي، حيث استمر النمو حتى الربع الأخير.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 6ر0% ما خلال الفترة أبريل-يونيو، بالتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

ولم يسجل شهر يونيو الماضي أي نمو اقتصادي، حيث قابل التحسن في قطاع الصناعة ضعف في قطاع الخدمات.

وكان اقتصاد البلاد نما بنسبة 7ر0% خلال الربع الأول.

وقالت ليز ماكيون، مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب " الاقتصاد البريطاني نما الآن بقوة لربعين، في أعقاب الضعف الذي شهدناه خلال النصف الثاني من العام الماضي".