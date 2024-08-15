 نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% الربع الثاني من 2024 - بوابة الشروق
الخميس 15 أغسطس 2024 12:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% الربع الثاني من 2024

لندن - د ب ا
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:58 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:58 ص

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني واصل التعافي من الركود في نهاية العام الماضي، حيث استمر النمو حتى الربع الأخير.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 6ر0% ما خلال الفترة أبريل-يونيو، بالتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

ولم يسجل شهر يونيو الماضي أي نمو اقتصادي، حيث قابل التحسن في قطاع الصناعة ضعف في قطاع الخدمات.

وكان اقتصاد البلاد نما بنسبة 7ر0% خلال الربع الأول.

وقالت ليز ماكيون، مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب " الاقتصاد البريطاني نما الآن بقوة لربعين، في أعقاب الضعف الذي شهدناه خلال النصف الثاني من العام الماضي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك