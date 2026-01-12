رئيس شعبة الأدوية: نقص الدواء في حالات كثيرة وهمي بسبب ثقافة المواطن وعادات الأطباء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن أزمة نقص الدواء ترجع في المقام الأول إلى «وعي وثقافة مواطن وعادات أطباء»، مشيرا إلى أن إصرار الطبيب والمريض على بعض الأسماء التجارية، رغم توفر البدائل والمثائل بنفس الكفاءة والفاعلية وبأسعار أقل بكثير.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه بالاعتماد على «الاسم العلمي»، وكلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالاجتماع مع نقابتي الأطباء والصيادلة وهيئة الدواء لتطبيق «الاسم العلمي» بدلا من التجاري.

وشدد أن الدواء المصري يتمتع بنفس جودة والفاعلية ودون أي فارق عن الدواء المستورد، مؤكدا أن أدوية الضغط والسكر، تحقق نفس النتائج للدواء المستورد في خفض قياسات الضغط والسكر.

وأوضح أن سبب تمسك الأطباء بأسماء تجارية محددة ورفض البدائل يتعلق بالركون إلى «الثقة» في شركة جربها سابقا خوفا من الشركة الجديدة، مشيرا إلى أن نقص الدواء في حالات كثيرة «نقص وهمي».

واستشهد بشكاوى نقص أدوية البرد مؤخرًا، التي «لا يوجد أكثر منها»، موضحا أن المشكلة تكمن في نقص اسم تجاري بعينه والتشهير بنقصه على وسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم من توفر «20 أو 30 بديلا» بنفس التركيب، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لإصدار قرار «يُلزم الأطباء بكتابة الدواء بالاسم العلمي».