أمير المصري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «Giant – عملاق» بحضور نجوم الفن

أُقيم مساء الأحد العرض الخاص لفيلم Giant – عملاق، في إحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة، بحضور بطل الفيلم الفنان أمير المصري.

وشهد العرض الخاص حضور كوكبة من النجوم لمساندة صديقهم الفنان أمير المصري، من بينهم: أحمد داش، صدقي صخر، كريم قاسم، هادي الباجوري وزوجته، داليا شوقي، جهاد حسام الدين، ومحمد الشرنوبي.

وكان الفيلم قد عُرض سابقًا في افتتاح الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويستعرض قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حامد، حيث يُجسّد أمير المصري رحلته من شوارع الطبقة العاملة في مدينة شيفيلد إلى أن أصبح بطلًا عالميًا في الملاكمة، تحت إشراف مدربه بريندان إنجل، الذي لعب دورًا محوريًا في مسيرته الرياضية.

الفيلم من إخراج وتأليف روان إثالي، ومن إنتاج سيلفستر ستالون، ويشارك في بطولته أيضًا بيرس بروسنان.

ويُذكر أن أمير المصري قدّم مؤخرًا فيلم القصص من إخراج أبو بكر شوقي، والذي حاز على جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي في دورته الـ59، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا. وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أمير المصري كل من نيلي كريم، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، أحمد الأزرع، وخالد منصور.