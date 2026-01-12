كشفت الفنانة انتصار عن كواليس مشاركتها في مسلسل فخر الدلتا المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني2026.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"،إنها قبلت المشاركة في العمل لدعم الممثل الشاب أحمد رمزي، بعد تواصل شركة أروما (Aroma Studios) المنتجة للعمل معها، مضيفة: "الدور حلو أوي".

وتابعت أن الشركة طلبت منها دعم هذه التجربة للممثل الشاب، قائلين:"العمل في حد جديد وعاوزين نلتف حولين التجربة دي ونطلعها وإي رأيك تعمليه وتقفي جنبه ".

وأكدت أنها لا تمانع المشاركة في الأعمال الجديدة طالما ناسبها الدور، قائلة: "أهم حاجة يهمني إن الدور بتاعي يكون كويس مع جديد أو قديم".

ولفتت إلى أن الممثل أحمد رمزي، يتمتع بصفات الكوميديان فيما يتعلق بخفة الظل، وسرعة البديهة، بجانب اجتهاده في العمل.

وشددت على أن الممثل مسئول عن دعم الأجيال القادمة، متسائلة:"مين بدأ كبير..كلنا بدأنا صغير من تجربة مشهد ومشهدين.. ولقينا ناس كثيرة تقف جنبنا..واجبنا نقف جنب اللي بعدنا".

ووصفت انتصار مشاركتها في مسلسل علي كلاي من بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي سيُعرض أيضًا خلال السباق الرمضاني، قائلة: "الدور حاجة جديدة.. هتشوف مع أحمد العوضي حاجة جديدة.. والعمل نفسه جديد".

وتابعت أن العوضي هو ""مثال للإنسان..وجدع وعنده رجولة وابن بلد .. ويحتوي اللي حواليه"، لافتة إلى أن العمل يعكس الصراعات الأسرية، والطمع الإنساني في إطار مبتكر.

وأكدت انتصار أنها لا تخشى مقارنة أعمالها الجديدة في السباق الرمضاني 2026، بـمسلسلي إش إش و 80 باكو، الذين حققا نجاحًا كبيرًا العام الماضي.

وعلقت قائلة: "الناس بتبقا مبسوطة وبيقابلوني في الشارع وبيقولوا عملنا أش أش عاوزين السنه دي حاجة زيها".

ويُذكر أن الفنانة انتصار تشارك في 4 مسلسلات خلال السباق الرمضاني 2026، هي الكينج، وعلي كلاي، وفخر الدلتا وأخيرًا عرض وطلب

وتتمتع الفنانة انتصار بشعبية كبيرة خصوصًا بعد نجاح أدوارها في الموسم الماضي ومنها إش إش و80 باكو.