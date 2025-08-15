أعلن محمد صالح شريعي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تنفيذ حملات تموينية موسعة بمركزي الخارجة وباريس، شملت الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وأسفرت عن تحرير 50 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح شريعي أن الحملات نُفذت بالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز المذكورة، وبمشاركة فرق المتابعة الميدانية لمراقبة تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية، مؤكدًا الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المخفضة المقررة.

وأشار إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وسط توافر السلع الغذائية بكميات وأصناف تناسب احتياجات المستهلكين.





