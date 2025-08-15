صرح مسؤولون في باكستان بأن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على شمال غرب البلاد ومناطق أخرى.

ونجحت فرق الانقاذ في إجلاء 1300 سائح تقطعت بهم السبل في منطقة جبلية تعرضت لانهيارات أرضية.

وذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 360 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، قضوا نحبهم في حوادث مرتبطة بهطول الأمطار في مختلف أنحاء باكستان منذ يوم 26 يونيو الماضي، ووقعت معظم الوفيات في مناطق بشمال وشمال غرب البلاد.

وقال فايز الله فراق المتحدث باسم الحكومة الإقليمية بإقليم جلجت بلتستان إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الخميس بسبب فيضانات مفاجئة في منطقة جازار بالإقليم.

وأفاد مسؤول بفرق الانقاذ يدعى أمجد خان أن 16 شخصا آخرين، من بينهم نساء وأطفال، فارقوا الحياة أول أمس بإقليم خيبر باختونخوا بعد أن تسببت موجة أمطار غزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة، وأضاف أن المياه جرفت 17 شخصا آخرين ومازالوا في عداد المفقودين.

وذكر مسؤول حكومي يدعى سليم خان في منطقة بتجرام بشمال غرب البلاد أن الفيضانات المفاجئة أودت بحياة عشرة أشخاص، ومازال 18 آخرون في عداد المفقودين.