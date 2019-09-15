قالت وزيرة الداخلية البريطانية ​بريتي باتيل​، إن حكومة رئيس الوزراء "​بوريس جونسون​" ملتزمة التزامًا كاملًا بالتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وأضافت "باتيل"، وفقا لما أوردته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: "أن رئيس الوزراء ملتزم تمامًا بالحصول على اتفاق للخروج من التكتل الأوروبي"، موضحة أنه منذ تكليفها بمهام الوزارة مع زملائها الآخرين كان التركيز الكلي ينصّب على الرحيل في 31 أكتوبر المقبل باتفاق.

يشار إلى أنه من المقرر أن يجري "جونسون" محادثات - في لوكسمبورج غدًا الاثنين، مع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف ملف "بريكست" ميشال بارنييه.\

وكان قد أعلن "جونسون" أن هناك تقدمًا هائلًا جار إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلًا: " إنني عندما تسلمت هذه المهمة، كان الجميع يقولون إنه لا يمكن إطلاقًا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب، ولكنهم تراجعوا في هذا الشأن، ويجري حوار جيد جدًا حول طريقة معالجة مشاكل حدود إيرلندا الشمالية".

الداخلية البريطانية: رئيس الوزراء ملتزم بالتوصل لاتفاق للخروج من بريكست

الاحد 15 سبتمبر 2019 15:40

أ ش أ

قالت وزيرة الداخلية البريطانية ​بريتي باتيل​، إن حكومة رئيس الوزراء "​بوريس جونسون​" ملتزمة التزامًا كاملًا بالتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وأضافت "باتيل"، وفقا لما أوردته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: "أن رئيس الوزراء ملتزم تمامًا بالحصول على اتفاق للخروج من التكتل الأوروبي"، موضحة أنه منذ تكليفها بمهام الوزارة مع زملائها الآخرين كان التركيز الكلي ينصّب على الرحيل في 31 أكتوبر المقبل باتفاق.

يشار إلى أنه من المقرر أن يجري "جونسون" محادثات - في لوكسمبورج غدًا الاثنين، مع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف ملف "بريكست" ميشال بارنييه.\

وكان قد أعلن "جونسون" أن هناك تقدمًا هائلًا جار إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلًا: " إنني عندما تسلمت هذه المهمة، كان الجميع يقولون إنه لا يمكن إطلاقًا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب، ولكنهم تراجعوا في هذا الشأن، ويجري حوار جيد جدًا حول طريقة معالجة مشاكل حدود إيرلندا الشمالية".